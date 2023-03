Il cantautore genovese Alfa in concerto al Politeama con il “Tra le nuvole tour”

Alfa, cantautore genovese classe 2000 e artista da oltre 375 milioni di stream, arriva al Politeama Genovese martedì 11 aprile con il nuovo “Tra le nuvole tour”. Alfa è da sempre un giovane portatore di messaggi positivi, all’interno dei suoi testi non ci sono storie di disagio e periferia, ma troviamo brani dedicati all’amore, alle incertezze sul futuro e il diventare adulti, temi cari ai ragazzi della sua età. Per questo durante il tour sarà presente sul palco una panchina gialla: la vernice per colorarla è stata donata da Helpis, una onlus che combatte dal 2005 il bullismo e il cyberbullismo attraverso delle attività che educano al rispetto del prossimo, soprattutto tra ragazzi.

La panchina gialla è un simbolo: un segno tangibile, qualcosa di concreto per rompere il velo dell’indifferenza, un luogo di ritrovo che porta i giovani e gli adulti a riflettere su una tematica così cruciale e importante.

