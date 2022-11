Ale e Franz tornano al Politeama con “Atti scenici in luogo pubblico”

Ale e Franz (nomi d'arte di Alessandro Besentini e Francesco Villa) tornano al Politeama Genovese per una nuova serata di puro divertimento. Dopo il clamoroso successo della passata stagione teatrale, i due comici saliranno sul palco con il nuovo spettacolo “Atti scenici in luogo pubblico”, per la regia di Alberto Ferrari, un recital da vivere e ridere insieme tra passato presente e futuro. Uno spettacolo comico che mette in luce le nostre qualità ma soprattutto i nostri difetti e le nostre contraddizioni.

Appuntamento mercoledì 9 e giovedì 10 novembre alle ore 21, biglietti disponibili presso la biglietteria del Politeama o sul circuito ticketone. Le due date (programmate inizialmente per venerdì 11 e sabato 12) sono state anticipate, i biglietti per le vecchie date restano automaticamente validi per le nuove. Tutte le info su www.politeamagenovese.it