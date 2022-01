"Pojana e i suoi fratelli": Andrea Pennacchi (il Pojana di "Propaganda Live") al Politeama

Il 5 aprile 2022 alle 21 al Politeama Genovese va in scena Andrea Pennacchi con "Pojana e i suoi fratelli", basato sul personaggio di Pojana visto ultimamente su "Propaganda Live" su La7.

Personaggi che partono dal Nordest italiano; maschere goldoniane, conte loro ossessioni, la rabbia, i pregiudizi, che diventano specchio di una società intera. Andrea Pennacchi riferisce sul sito del Politeama: "Quando mi propose di collaborare al progetto “This is Racism”, recitando il testo di Marco Giacosa per il video di 'Ciao Teroni' (c’era un titolo più lungo e articolato, ma la viralità lo ha ridotto a questo), Franco Ford detto “Pojana” era già nato. Era il ricco padroncino di un mio adattamento delle 'Allegre comari di Windsor' ambientato in Veneto, con tutti le sue fisse: le armi, i schei e le tasse, i neri, il nero". In seguito, la banda di "Propaganda Live" l’ha voluto sul suo palco, e lui si è rivelato appieno per quel che è: un demone, piccolo, non privo di saggezza ma non particolarmente in alto nella gerarchia infernale, che usa la verità per i suoi fini e trova divertenti cose che non lo sono, e che è dentro ognuno di noi.

Ed eccolo qui, con tutti i suoi fratelli (Edo il security, Tonon il derattizzatore, Alvise il nero e altri) a raccontare storie con un po’ di verità e un po’ di falsità mescolate, per guardarsi allo specchio.