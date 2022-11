Serata di poetry slam al Lousiana Jazz Club

Dopo il tutto esaurito registrato lo scorso maggio, sabato 12 novembre alle 21:30 torna al Louisiana Jazz Club (via di San Sebastiano 36R) lo spettacolo del poetry slam. Si tratta di una tenzone poetica, in cui gli sfidanti si danno battaglia attraverso la declamazione dei loro scritti. Ogni partecipante ha a disposizione tre minuti, non può servirsi né di basi musicali, né di oggetti di scena. Al termine dell’ esibizione una giuria composta da cinque esponenti del pubblico dà il proprio giudizio.

Nato negli anni ‘80 negli Stati Uniti, il poetry slam mette insieme le battle rap e le sfide tra aedi dell’antica Grecia, recuperando la primigenia natura orale della poesia. Una forma di spettacolo che sempre più successo riscuote tra pubblico e critica. A Genova la maggior parte di queste manifestazioni sono organizzate dal collettivo Genova Slam, affiliato alla LIPS (Lega Italiana Poetry Slam), associazione che organizza un vero e proprio campionato nazionale, composto da oltre trecento date distribuite su tutto lo stivale.

Particolare la location di questo sabato, forse una delle più suggestive, tra quelle che, negli anni, hanno ospitato serate di poetry slam. Nato nel 1964 su iniziativa del trombettista Fausto Rossi e del banjoista Carlo Besta, il Louisiana Jazz Club, che ha conosciuto varie sedi, ha ospitato, nel corso della sua storia esibizioni di decine e decine di jazzisti americani di fama mondiale, come ad esempio Joe Newman, Harry Edison, Bob Wilber, Buddy Tate e per ben due volte l’immortale Chet Baker. Una location capace di evocare una suggestiva atmosfera da cave parigina, carica di storia, cultura e passione, che, per la prima volta, si apre a questa forma di poesia contemporanea e antica al tempo stesso, che ha nella contaminazione la sua principale cifra stilistica.

A darsi quindi battaglia per conquistare i favori del pubblico, l’accesso alla fase successiva del campionato regionale e, come da tradizione degli eventi di Genova Slam, una copia della locandina realizzata per l’occasione dall’artista Littlepoints, saranno: Lorenzo Allegrini, Elena Gerasi, Giulia Riccardelli, Maurizio Righetti e Valentina Giordano. Un campo partecipanti composto da esponenti di spicco della scena della poesia performativa italiana e assoluti debuttanti, perché alla fine quello che conta nei poetry slam non sono i curricula degli autori, ma le loro parole, la loro passione e, soprattutto la loro voglia di condividere emozioni col pubblico. La conduzione della serata è affidata ai Maestri di Cerimonia di Genova Slam, ovvero i ben noti Filippo Balestra e Andrea Fabiani.

Per assistere allo spettacolo è necessario prenotarsi inviando una mail a: louisianajazzclub64@gmail.com

Oppure chiamando il numero: 3488621153

L’ingresso è riservato ai soci. La tessera può essere sottoscritta in loco al costo di 10 euro.