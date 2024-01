Poetry Slam a LaClaque, torna in scena lo spettacolo della poesia

Inizia sabato 27 gennaio, sul palco de LaClaque, una nuova edizione del torneo di poetry slam, organizzato da Genova Slam. Il poetry slam è uno spettacolo in cui i partecipanti si sfidano declamando testi propri, senza l'ausilio di basi musicali e costumi o oggetti di scena, con un tempo massimo di tre minuti, sottoponendosi al voto di una giuria composta da cinque esponenti del pubblico presente in sala.

Si tratta di una forma espressiva, nata negli anni '80 del '900 in America, che fonde insieme scrittura e performance, rifacendosi all’origine della poesia come arte orale, che ha conosciuto, negli ultimi anni, in Italia una clamorosa esplosione, con oltre cinquecento gare organizzate sul territorio nazionale e strutturate in un vero e proprio campionato nazionale (gestito dalla LIPS, la Lega Italiana Poetry Slam). In questo contesto, LaClaque Poetry Slam, giunto al suo terzo anno di vita, si è ritagliato in brevissimo tempo uno spazio notevole nel panorama nazionale, emergendo come uno degli appuntamenti più importanti e rinomati dello stivale. Lo testimonia il gran numero di risposte al bando di partecipazione (oltre sessanta da tutte le regioni italiane, a fronte dei soli 18 posti disponibili) tra cui Genova Slam ha selezionato i partecipanti ad ognuna delle serate.

LaClaque Poetry Slam si struttura infatti come un torneo. In ognuna delle tre serate eliminatorie (una al mese, tra gennaio e marzo) si affronteranno 6 performers. I voti del pubblico eleggeranno i due che guadagneranno l’acceso alla finale del 20 aprile. In questo primo round a salire sul palco saranno: Gabriel Arcy, Danna, Ilaria Novara, Alfonso Maria Petrosino, Antonio Amadeus Pinnetti e Pino Sgromo. A condurre la serata gli MC (Maestri di Cerimonia) Filippo Balestra e Andrea Fabiani.

L'inizio dello spettacolo è previsto per le 21:30. I biglietti sono disponibili sul circuito vivaticket, a questo link:

https://vivaticket.corrieredellosport.it/it/event/laclaque-poetry-slam-2024/227345