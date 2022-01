LaClaque Poetry Slam: torna la gara di poesia

Dal 22 gennaio al 9 aprile Poetry Slam, lo spettacolo della poesia, torna a LaClaque. Le date sono 22 gennaio, 19 febbraio, 12 marzo e la finalissima il 9 aprile. L'ingresso costa 10 euro per la singola serata e 32 euro per l'abbonamento quattro serate.

Il poetry slam è una gara tra poeti con tre semplici regole: bisogna presentare testi propri, si hanno a disposizione tre minuti a testa e non bisogna portare sul palco basi musicali, oggetti o costumi di scena.

Il vincitore viene deciso dal pubblico.

Nato negli anni ’80 a Chicago, il poetry slam, forma espressiva che fonde insieme scrittura e performance, sta conoscendo oggi in Italia una vera e propria esplosione, con oltre trecentocinquanta gare organizzate sul territorio nazionale e strutturate in un vero e proprio campionato. A LaClaque il collettivo Genova Slam propone uno strabiliante torneo, organizzato in tre serate eliminatorie e una finale. Un’occasione unica per vedere all’opera alcuni dei migliori performer d’Italia. Uno spettacolo che è anche un rito collettivo per riscoprire che la poesia appartiene a tutti e parla di noi.

Genova Slam è un collettivo composto da Filippo Balestra, Silvia Benvenuti, Andrea Fabiani, Marty Mollar e Stella Venturo, attivo nel capoluogo ligure nell’organizzazione di poetry slam, rassegne poetiche e altri eventi di promozione della poesia e della poesia performativa. Per la Lega Italiana Poetry Slam organizzano dal 2016 la finale regionale ligure del campionato italiano e, sempre nel 2016 e ancora nel 2018, contribuiscono all’organizzazione della finale nazionale. Nell’estate del 2019, con il progetto Slam The Moon, hanno portato, per la prima volta, la poesia sui palchi del Goa Boa Festival. Nel settembre del 2021 sono stati chiamati a condurre la serata inaugurale delle finali nazionali LIPS di Torino