Doc.Ale Poetry Slam: la battaglia dei poeti sbarca in Piazza Matteotti

Nell’inedito scenario di Piazza Matteotti, presso il Doc.Ale Bistrot, giovedì 9 giugno, alle ore 21, si rinnova la sfida tra poeti che tanto successo sta riscuotendo a Genova. Sei poeti si sfideranno declamando testi propri, senza l’ausilio di basi musicali o costumi di scena, sottoponendosi al giudizio del pubblico presente, per aggiudicarsi la vittoria della serata. È questo il format del poetry slam, una vera e propria tenzone di poesia performativa, altamente spettacolare e coinvolgente. Un modo per liberare la poesia dalla sua aura d’inaccessibilità, recuperandone l’originario aspetto di arte orale e condivisa e favorendo la massima interazione tra autore e spettatori.

A condurre la serata Filippo Balestra e Andrea Fabiani, i maestri di cerimonia (o MC, come si dice in gergo) di Genova Slam, il noto collettivo attivo dal 2017 e già organizzatore di numerosi eventi poetici di successo in città. A darsi battaglia davanti al pubblico del Doc.Ale Bistrot saranno: Claudia Amato, Alessandro Davi, Giulia Gibelli, Piero Negri, Fabrizio Nuovibri e Niccolò Venerandi. Tutti gli autori in gara sono stati selezionati tramite bando da Genova Slam; un gruppo di partecipanti che include sia interpreti navigati

che giovani e promettenti debuttanti.

Il Doc.Ale Poetry Slam rientra nel calendario del campionato italiano di poetry slam 2021/22. Il vincitore si qualificherà alle finali regionali liguri, in programma tra luglio e agosto.

Per info 0108596327.