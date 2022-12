Il poetry slam genovese ritorna alle origini al pub DallOrso

Non conosce soste il campionato italiano di poetry slam, le competizioni tra poeti a giudizio popolare sempre più diffure su tutto il territorio nazionale. Si tratta di una vera e propria gara, in cui i concorrenti declamano, senza l'ausilio di oggetti di scena, costumi o accompagnamenti musicali, testi scritti di proprio pugno, sottoponendosi poi al voto di una giuria popolare, estratta tra il pubblico presente.

Nati negli Stati Uniti sul finire degli anni ottanta, i poetry slam stanno conoscendo negli ultimi anni una diffusione senza precedenti in Italia, con costante aumento dell’interesse da parte di media e pubblico. Questo grazie soprattutto all'operato della L.I.P.S., la Lega Italiana Poetry Slam, che, attraverso una struttura di coordinamenti regionali diffusi in tutto il paese, da ormai nove anni organizza un vero e proprio campionato italiano.

È proprio all'interno di questo campionato che rientrano le gare poetiche organizzate a Genova da Genova Slam, emanazione ligure della L.I.P.S. Il prossimo appuntamento si terrà giovedì 22 dicembre al pub Dallorso: un vero e proprio “ritorno alle origini”. Il locale di Via San Bernardo 28R infatti è stato tra i primi a ospitare in città questo tipo di eventi. Ora, dopo una pausa di oltre tre anni (l’ultimo Orso Poetry Slam è datato novembre 2019) e dopo aver riscosso numerosi successi in festival e teatri, i ragazzi di Genova Slam si tolgono lo sfizio di tornare dove tutto è cominciato.

Questi i nomi dei poeti e delle poetesse in gare in questo giovedì: Federico Galliano, Giulia Gibelli, Alessandro Macciò, Linda Mongiovì, Eva Parodi, Gabriele Ratano e Mirko Vercelli. Ancora una volta un gruppo decisamente eterogeneo, per genere, stile e provenienza, che ribadisce il punto di forza di questi spettacoli, ovvero la varietà dei testi e delle tipologie di performance proposte. A condurre la serata Filippo Balestra e Andrea Fabiani, MC (cioè Maestri di Cerimonia, come si dice in gergo) di Genova Slam.

Il vincitore dell'Orso Poetry Slam, si aggiudicherà, come tradizione, una copia autografata della locandina dell’evento, realizzata appositamente per l’occasione dall’artista Littlepoints, oltre al diritto di accedere alla fase successiva del campionato L.I.P.S. Quello dell’Orso è anche l’ultimo appuntamento del 2022 con il poetry slam, ma grosse novità si prospettano per l’anno nuovo. Per restare sempre aggiornati con questo tipo di eventi, è sufficiente seguire la pagina Facebook Genova Slam.

L’inizio dell’Orso Poetry Slam è previsto alle 21:30. Prima, durante e dopo, il pubblico potrà gustare le deliziose pinse e le altre specialità preparate dalla cucina del locale, accompagnate dalla grande varietà di birre disponibili.

Per info: 010 860 7450