Poesie nei vicoli: passeggiata interculturale di Migrantour Genova

Sabato 28 agosto alle ore 17 arrivano le "Poesie nei vicoli", una nuova proposta di Migrantour Genova, che si snoderà nel cuore del centro storico di Genova, tra la Stazione Marittima e Piazza Don Gallo.

Una citazione che è nel cuore degli accompagnatori multiculturali è "Genova è la città da cui si parte senza andar via" (cit. Claudio Baglioni) ed è quello che vi invitiamo a fare con questa passeggiata che condurrà i partecipanti in un viaggio nei caruggi e nella vita migrante, per meglio comprendere, scoprire e sentire, storie, luoghi, abitudini ed emozioni.

Una passeggiata nata per promuovere una nuova idea di turismo interculturale a km 0, un itinerario urbano che in poco tempo permette di comprendere come la nostra città sia da sempre il frutto delle migrazioni e dell’incontro tra diverse culture, permettendoci di scoprire e conoscere uno dei quartieri del Centro Storico, oggetto di riqualificazione territoriale, che sta mostrando sia una maggior presenza partecipata di comunità straniere, sia un’attiva partecipazione della cittadinanza genovese.

Appuntamento presso la fermata Metro della Stazione Marittima. Passeggiata confermata con un minimo di 6 persone. Per info e prenotazioni scrivere a vdionisi@solidarietaelavoro.it

L'iniziativa è a cura di Solidarietà e Lavoro scs-onlus, società cooperativa che da trent’anni opera nel settore della cultura e del turismo, che da gennaio gestisce le passeggiate interculturali Migrantour Genova, in collaborazione con Viaggi Solidali.

I percorsi nei quartieri multiculturali di Genova, accompagnati da personale appositamente formato per gestire itinerari di tipo didattico-formativo sul tema dell’intercultura, sono una importante occasione di conoscenza ed educazione per le scuole e i centri estivi, nonchè per individuali, gruppi e associazioni interessate a riflettere sui temi del rapporto tra culture e persone nel mondo contemporaneo.

Gallery

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...