Al via la rassegna "Poesie nel carrello" nei supermercati della Valbisagno

Da sabato 8 ottobre 2022, dalle 10 alle 11, alla Coop del Mercato di Corso Sardegna prende il via la rassegna “Poesie nel carrello – Quando il cibo è poesia”, che porta momenti di recitazione di poesie e brevi racconti a tematica alimentare all’interno dei supermercati della Bassa Valbisagno, al fine di intrattenere e rallegrare per qualche minuto i clienti intenti a fare la spesa.

L’iniziativa fa parte del progetto “QuartierArte – Percorsi spettacolari in Bassa Val Bisagno”, ideato e realizzato dal Teatro Garage e dall’associazione La Chascona con l’obiettivo di valorizzare il territorio, la storia e la cittadinanza del luogo attraverso attività artistiche e didattico-formative. Il progetto è finanziato dal Ministero della Cultura - Direzione Generale Spettacolo in accordo con il Comune di Genova a sostegno di attività di spettacolo dal vivo nelle aree periferiche della città.

Dopo i concerti jazz al Forte di Santa Tecla e l’avvio del corso di scrittura creativa al Municipio Bassa Val Bisagno, prende il via il più particolare degli appuntamenti del progetto QuartierArte. Protagonisti delle incursioni letterarie i due giovani attori diplomati alla Scuola di Recitazione Mariangela Melato del Teatro Nazionale di Genova Laura Repetto e Piergiorgio Tacchino.

Cibo e letteratura sono da sempre un connubio stimolante, che unisce popoli e generazioni. Con le sue forme, i suoi colori e i suoi profumi il cibo è sempre stato una grande fonte di ispirazione per scrittori, poeti, musicisti, che lo hanno magistralmente descritto come fonte di emozioni, desiderio, piacere estetico, amore per la vita. Proprio nel regno del cibo, il supermercato, esso si sposta dagli scaffali alla voce degli attori e diventa poesia, racconto.

Il primo appuntamento di “Poesie nel carrello” sarà sabato 8 ottobre, dalle 10 alle 11, alla Coop del Mercato di Corso Sardegna. Sempre lì, si terrà una seconda “incursione letteraria” sabato 19 novembre dalle 12 alle 13. Alla Coop in via del Mirto, gli attori saranno presenti sabato 22 ottobre dalle 12 alle 13 e sabato 12 novembre dalle 10 alle 11. Gli eventi sono gratuiti.

Informazioni: https://www.teatrogarage.it/quartierarte-percorsi-spettacolari-in-bassa-val-bidagno/