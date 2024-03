Poesia ligure del Novecento - Il paesaggio: realtà e simboli

Continuano gli incontri dell’Associazione Amici dell’Accademia Ligustica, con un nuovo ciclo di approfondimento dedicato alla Poesia ligure del Novecento. Titolo del primo incontro sarà “Il paesaggio: realtà e simboli” con Renato Dellepiane, mercoledì 6 marzo alle ore 18:30, presso la Società di Letture e Conversazioni Scientifiche (Palazzo Ducale, cortile minore, I piano).

Si parlerà del paesaggio naturale ed umano di Genova e della Liguria attraverso la rappresentazione dei poeti contemporanei più significativi, partendo dalla cosiddetta "linea ligure".

L’incontro è gratuito.

Renato Dellepiane, nato a Genova nel 1944, si è laureato nel 1967 in Lettere moderne all'Università di Genova. Ha insegnato per oltre vent'anni Lettere italiane e latine al Liceo Scientifico Fermi di Genova Sampierdarena e dal 1990 al 2011 è stato preside prima ad Asti nell'Istituto Magistrale e poi dal 1998 al Liceo Scientifico Martin Luther King di Genova, dove ha istituito corsi di Liceo Classico. È autore con Vittorio Balbis e Bruno Cicchetti di una Storia e Antologia di Letteratura italiana (Signorelli Editore) e si è occupato di divulgazione alle Unitre di Genova e di Levanto. Attualmente tiene conversazioni presso il Centro Civico di Quarto su autori contemporanei. Ha recentemente pubblicato Vita di scuola, scuola di vita che racchiude le sue memorie nella scuola da quando era scolaro in poi.

Il link per seguire la diretta zoom è disponibile sul sito: www.https://museo.accademialigustica.it

