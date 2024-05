“La poesia del violino”: concerto con Barbara Luisi e Andrea Bacchetti

“La poesia del violino”

Concerto per violino e pianoforte

Con BARBARA LUISI e ANDREA BACCHETTI

Domenica 12 maggio 2024 ore 17:00

Villa Durazzo - Santa Margherita Ligure

Nel giorno in cui si celebrano tutte le mamme il Comune di Santa Margherita in collaborazione con Associazione Musicamica ha in calendario un concerto raffinato e d’eccezione che vede in vetrina due straordinari musicisti dalla consolidata immagine internazionale. Loro sono la violinista Barbara Luisi e il pianista Andrea Bacchetti che si esibiranno in duo nell’evento dal titolo “La poesia del violino”, per stupire il pubblico con un programma ricercato ed emozionante. Entrambi con un pedigree invidiabile e legati alla nostra terra, lei per averci vissuto mentre lui per origini e nascita, sapranno incantarci con il loro talento passando dalla “Didone abbandonata” di Tartini all’“Aria di Orfeo” di Gluck, fino a Beethoven, Paganini e Massenet fra gli altri.

Un appuntamento imperdibile dunque, e un gradito nonché attesissimo ritorno che si svolgerà domenica 12 maggio alle ore 17:00 presso l’incantevole cornice di Villa Durazzo in piazzale San Giacomo 3 a Santa Margherita Ligure. Un omaggio che il Sindaco e il Comune vogliono fare ai cittadini ma anche ai turisti che, come sempre, sono molto numerosi e animano il nostro meraviglioso territorio. Quale modo migliore se non farlo attraverso due incredibili professionisti che portano la musica e il loro talento in tutto il mondo. Ecco perché questo è un appuntamento di alta cultura musicale e una grande opportunità di ascolto.

INGRESSO LIBERO fino ad esaurimento posti

PROGRAMMA COMPLETO DEL CONCERTO

Domenico Cimarosa (1749-1801): Sonata in do minore (piano solo)

Giuseppe Tartini (1692-1770): Didone abbandonata

Francesco M. Veraccini (1690-1768): Largo

Domenico Scarlatti (1685-1757): Sonata in la maggiore K238 (piano solo)

Ludwig van Beethoven (1770-1827): Romanza op. 50 n° 2

Christoph W. Gluck (1714-1787): Aria di Orfeo

Niccolò Paganini (1782-1840): Cantabile

Domenico Scarlatti: Sonata in la maggiore K322 (piano solo)

Lili Boulanger (1893-1918): Nocturne

Nikolai Roslavets (1881-1944): Rêverie

Max Reger (1873-1916): Romanze in G Major for Violin & Piano

Jules Massenet (1842-1912): Thaïs

Jacob T. Hansen Gade (1879-1963): Tango Tzigane Jalousie

BREVI BIOGRAFIE

Barbara Luisi

Visual artist e violinista nata a Monaco di Baviera, vive oggi tra Venezia e Vienna dopo dieci anni trascorsi a New York. Le sue opere su carta e seta mostrano una visione poetica della natura in connessione col corpo umano. Ha esposto in gallerie e musei di tutto li mondo e le sue opere si trovano in numerosi musei e collezioni private. Ha lanciato recentemente "Les Berceuses", musica per violino e pianoforte insieme ad Alessandro Taverna e ha pubblicato finora 5 libri fotografici. Debutto alla Carnegie Hal di New York nel gennaio 2020 con l'arpista Sasha Boldachev.

barbaraluisi.com

Andrea Bacchetti

Nato a Genova debutta a 11 anni e avvia una brillante carriera che lo conduce nei principali Festival Internazionali e in Sale prestigiose, come solista e in collaborazione con grandi interpreti contemporanei. Suona con affermati Ensemble cameristici e con grandi Orchestre Sinfoniche, sotto la guida di prestigiosi direttori. Oltre all'intensa attività concertistica, ha al suo attivo un'ampia produzione discografica per i principali cataloghi internazionali. Rivolte prevalentemente a Bach, Mozart e al barocco italiano, le sue incisioni ottengono unanime consenso dalla critica specializzata internazionale, e il CD dedicato a Scarlatti riceve il 1° premio ICMA 2014 nella categoria "Barocco strumentale”.

andreabacchetti.net