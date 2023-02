Torna a Genova “Poème Électronique”, la rassegna di poesia e musica elettronica

“Poème Électronique” è la rassegna di poesia e musica elettronica, a cura di Ksenja Laginja e Stefano Bertoli, che prenderà il via domenica 26 febbraio, alle ore 19, negli spazi della Nuova cinematografica Gioiello, in via della Cittadella a Genova. Quattro eventi per quattro mesi di programmazione dove la parola incontra la sperimentazione musicale, in un connubio di vibrazioni vocali e strumentali.

Il poeta si fa veggente nella pratica della lettura ad alta voce, perché, come ci ricorda Leo Ferré, "Alla scuola della poesia non si impara: ci si batte!". Gli incontri saranno visibili anche in diretta LIVE sulla pagina facebook di Poème Électronique. Ingresso con tessera associativa "Il Gioiello".

Calendario

26 FEBBRAIO

Giusi Montali (Reading)

Alex Pini (Live Electronics)

26 MARZO

Sacha Piersanti (Reading)

Vera Issel (Violoncello)

Stefano Bertoli (Live Electronics)

16 APRILE

Teodora Mastrototaro (reading)

Daniele Vergni (Live Electronics)

28 MAGGIO

Giovanni Fierro (reading)

Hermes Hario Rendinà (Tromba)

Stefano Bertoli (Live Electronics)