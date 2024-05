"Collective Party" di Play Baltimora: serata di musica e talento aspettando Play Academy

La musica incontra il talento nel cuore di Genova, in una serata di divertimento dove l’arte prende forma e tende la mano ai giovani musicisti. Tutto questo è il Collective Party organizzato da Play Baltimora, l’innovativo studio di formazione polivalente aperto a chi ha un progetto musicale da realizzare. L’appuntamento è per venerdì 31 maggio 2024 dalle 22 in poi all’Auditorium del Talent Garden presso i Giardini Baltimora di Genova (via del Colle 34).

L’evento, animato da un dj set curato dagli artisti di Play Baltimora e open bar offerto da Baladin, è a ingresso gratuito su invito. Pertanto è necessaria la prenotazione online per confermare la propria presenza. I partecipanti all’evento avranno l’opportunità di conoscere da vicino i membri del collettivo di Play Baltimora e avere un “assaggio” dei corsi e delle attività in ambito musicale che il team offre ai giovani musicisti con Play Academy.

Nato da un’idea di Martina Calabresi, founder e creative director del progetto, Play Baltimora è un Artist Hub che ha l’obiettivo di formare e informare chi vuole intraprendere una carriera nella musica su tutto ciò che riguarda la filiera musicale. Spesso infatti gli artisti non conoscono le dinamiche discografiche a 360 gradi e si trovano a dover gestire con difficoltà i loro progetti. Dall’Artist Branding a ciò che serve sapere sulla burocrazia discografica fino alla cura dell’immagine e del prodotto musicale, Play Baltimora mette a disposizione di chi vuole vivere di musica tutte le conoscenze per affrontare con successo le sfide del mercato musicale.

È da questa mission che nasce Play Academy, un percorso formativo dedicato ad aspiranti cantautori, producers, interpreti e band per sviluppare talenti nel mondo della musica in modo teorico ed esperienziale, con il contributo di professionisti del settore che condivideranno con i partecipanti la loro esperienza attraverso corsi, workshop e masterclass in presenza. Le audizioni per scegliere i partecipanti di Play Academy partono a settembre 2024 e i dettagli saranno svelati alla cittadinanza nei primi giorni di giugno.

Oltre che artistico, il progetto ha anche un risvolto sociale. Avendo preso casa nei Giardini Baltimora di Genova, oggi ribattezzati Baltimora Garden Sea-Ty dall’importante progetto di rivalutazione urbana iniziato da Talent Garden e Genova Industrie Navali, l’obiettivo di Play Baltimora è quello di creare connessioni tra le persone che frequentano gli spazi, sia esse già avviate alla carriera musicale o ragazzi alle prime ami. Questi ultimi riceveranno tutti gli strumenti per diventare artisti consapevoli, pronti ad affrontare il mercato discografico in tutte le sue sfaccettature.

Credits: Gabriella Vaghini