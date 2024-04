Plastica….. non solo da petrolio

Possiamo fare a meno delle materie plastiche? Possiamo rinunciare a materiali a basso costo e talmente versatili da poter essere utilizzati in settori diversi, come abbigliamento, auto, mobili, imballaggi, ecc., ecc.? La risposta è che per fare a meno della plastica occorrerebbe ripensare completamente al nostro stile di vita. Dall’altra parte, fin dalla loro scoperta e introduzione nel mercato, l’utilizzo delle materie plastiche è stato accompagnato da svariate problematiche, legate soprattutto al loro smaltimento, ma anche al fatto che questi materiali vengono prodotti partendo da sostanze che derivano dal petrolio, una fonte in via di esaurimento. Recentemente, le bioplastiche, che vengono generalmente prodotte da fonti rinnovabili (come mais e canna da zucchero) e che sono facilmente degradabili, sono state indicate come possibili alternative alle plastiche tradizionali, potendo quindi risolvere parte delle problematiche legate al loro utilizzo. Il seminario si concentrerà sulla preparazione, caratteristiche e proprietà delle materie plastiche tradizionali, facendo un accenno anche alla loro storia e ai problemi legati al loro uso. Verranno quindi considerate le bioplastiche, trattando nel dettaglio alcuni esempi. Infine, si cercherà di sottolineare non solo i punti di forza ma anche i problemi ancora da risolvere legati a questi materiali.

Orietta Monticelli è professore associato presso il Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale dell’Università di Genova. L'attività scientifica di Orietta Monticelli è documentata da circa 120 pubblicazioni su riviste scientifiche ad ampia diffusione internazionale. Da più di quindici anni, l’attività di ricerca di Orietta Monticelli riguarda lo sviluppo di nuove formulazioni a base di bioplastiche. La sua ricerca si occupa principalmente della modifica e della funzionalizzazione di tali polimeri, con l'obiettivo di migliorarne le prestazioni ed ampliarne i campi di applicazione. Su questi argomenti, collabora con colleghi appartenenti a gruppi di ricerca internazionali, nazionali e locali ed ha avuto la responsabilità scientifica in diversi progetti di ricerca. Dal 2020 è componente del comitato tecnico-scientifico del Cluster italiano della Bioeconomia Circolare, Spring.