Pizza e trekking: monte Lavagnola, full immersion nella natura con Stefano Spadacini

Dettagliamo qui di seguito le specifiche dell’escursione guidata di Sabato 3 Luglio, “Monte Lavognola: full immersion nella Natura con Stefano Spadacini.

Al riparo dalle autostrade prese d’assalto per i rientri dal mare, ci si potrà immergere in ambienti solitari, poco frequentati. Da Torriglia, tradizionale località di villeggiatura dei genovesi, saliremo al panoramico Monte Lavagnola, per ritrovarci a fine giornata in pizzeria. Questo è il segreto per vivere insieme una piacevole esperienza nella natura, per conoscersi, divertirsi… e mangiare. I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria.

Bisogna scrivere all’indirizzo mail escursionismoliguria@gmail.com oppure numero WhatApp 342.9963552 specificando i seguenti dati: nome, cognome, numero di cellulare, codice fiscale e residenza.

Presentazione

di Enrico Bottino - Trekking promoter



«Un viaggio a piedi nei boschi rigeneranti di Torriglia, all’insegna della convivialità, dell’amicizia, del mangiare insieme. Sabato 3 Luglio, al termine dell’escursione al Monte Lavagnola, condivideremo attorno al tavolo una serata altrettanto piacevole, perché da sempre la pizza rappresenta un momento di unione e affiatamento.



Il grande incarico di Stefano Spadacini, sarà quello di condurci dai profumi della natura agli aromi della cucina. Una rivisitazione del romanzo “Il Signore degli Anelli” che lo scrittore inglese Tolkien non condividerebbe, a noi però piace l’idea della Compagnia degli Anelli in pizzeria ;)

In dolce salita, fra radure e boschetti, non possiamo promettervi l’incontro con viandanti, elfi, nani e uomini, però il senso dell’avventura è quello che proveremo sul punto più elevato del Lavagnola, grazie ad una successione di rupi selvagge e scoscese che si affacciano imponenti sulla Val Fontanabuona. La dorsale spartiacque che seguiremo regala sempre preziosi e arcani scenari.



Un percorso in parte libero, privo di indicazioni, dove provare il potere liberatorio e sovversivo dell’incedere senza segnavia. Un procedere sicuro e informato, precisiamolo, grazie alla presenza della nostra Guida Ambientale ed Escursionistica, esperta del Parco naturale dell’Antola, nonché laureato in Scienze Naturali. Stefano Spadacini è anche una persona solare e sorridente, ecco perché le sue spiegazioni valgono di più. All’interno della solitudine del luogo – il Monte Lavagnola non è celeberrimo come l’Antola – avremo percezioni positive rispetto a zone più conosciute. Senza considerare il senso del gusto a fine giornata…»

L’itinerario

Per uscire dal quotidiano, ad appena 30 chilometri da Genova ci sono luoghi dove lasciarsi riempire solo dall’armonia della natura. Il modo migliore per farlo? Camminando, senza dubbio! E farlo in compagnia di una Guida esperta, per godersi il paesaggio e scoprire anche la storia del Castello e di Torriglia, cardine strategico per la famiglia dei Fieschi e dei Doria.

Si camminerà lungo un percorso piacevole e privo di difficoltà, verso la Cappella della Costa, punto di sosta per viandanti, mercanti e briganti. Dopo aver incrociato l'Alta Via dei Monti Liguri, che passa poco sotto la cima, si camminerà a ridosso di alte rupi del Monte Lavagnola, lungo lo spartiacque principale della catena appenninica, dove lo sguardo può arrivare fino al mare.

La quota massima, 1118 metri sul livello del mare, è individuata da una alta piramide di pietre, eretta a ricordo dei soci della Sezione Ligure del CAI caduti nel corso della Prima Guerra Mondiale. Dallo snodo orografico delle valli Scrivia, Trebbia e Fontanabuona, sulla via del ritorno si perderà quota verso la sella in località Buffalora, per rientrare a Torriglia, presso il capolinea delle corriere. Una sensazione di benessere diffusa che fa bene e che persisterà in pizzeria.

Note

L’itinerario vede la partecipazione di una guida ambientale escursionistica (GAE), figura professionale che ha il compito principale di accompagnare il gruppo illustrando loro le caratteristiche culturali, ambientali, morfologiche e paesaggistiche dell'area visitata.

Dati tecnici

Data: Sabato 3 Luglio

Tipologia itinerario: percorso escursionistico in parte non segnato

Quota di partecipazione all’escursione guidata: 15 euro. La quota comprende l’organizzazione tecnica e l’accompagnamento delle guide ambientali ed escursionistiche. La quota non comprende l’assicurazione, il viaggio, cena in pizzeria.

Iscrizione obbligatoria

Bisogna scrivere all’indirizzo mail escursionismoliguria@gmail.com specificando i seguenti dati: nome, cognome, numero di cellulare, codice fiscale e residenza. In caso di rinuncia, si prega di avvertirci tempestivamente.

Appuntamento ore 16:15 presso la chiesa di Torriglia. Vedi anche file allegati alla mail.

Come arrivare al luogo dell’appuntamento:

Impostare sul navigatore: Chiesa di Sant’Onorato, Torriglia

Per chi arriva a Genova in auto, suggeriamo di uscire al casello di Genova Est e poi salire direttamente a Torriglia (https://goo.gl/maps/CjV8kXW277NpNQL47). Da Milano, sulla A7, conviene uscire a Busalla/Valle Scrivia (https://goo.gl/maps/Q13rSbTWHVeNSTbt5).

Rientro alle auto previsto per le 20:00 circa, seguirà trasferimento alla Pizzeria “Al Gallo Cedrone”, località La Scoffera, con dehor esterno, parcheggio, forno a legna

Cena alla Pizzeria “Al Gallo Cedrone”

La Guida Ambientale provvederà giovedì sera a inviare l’elenco completo dei partecipanti alla pizzeria, che come da decreto osserverà tutte le attenzioni anti-covid necessarie. L’ordinazione della pizza e del bere sarà libera, quindi non è prevista una quota fissa.

Difficoltà: Media (scala difficoltà del Club Alpino Italiano: E = Escursionistica).

Dislivello: + - 350 metri circa

Durata della camminata: 3 ore circa, non comprensive delle soste con le spiegazioni delle Guide e cena in pizzeria

Equipaggiamento consigliato: abbigliamento comodo e sportivo, scarpe da trekking.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...