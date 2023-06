Da Piuma i REDandRUM acustico live

Secondo appuntamento della stagione estiva. Da Piuma dove volano le barche e si ascolta musica dal vivo a grande richiesta ritornano i REDandRUM.

Aperto dall' aperitivo per accoglievi e farvi proseguire con le pizze realizzate con farine e ingredienti di alta qualità o anche bere birre artigianali e cocktails premium. Red Rum: due vecchie conoscenze del panorama musicale genovese, militano in altre formazioni, ma dal loro incontro nasce e cresce una sintonia artistica impeccabile. Chitarra e voce.. senza artifici, basi, orpelli e trucchi di nessun genere, si esprimono in modo molto intimo: propongono in chiave acustica tutte le grandi hit che ci hanno accompagnato negli ultimi 20 anni.

Paola Franciosi - voce

Diego Bertone - chitarra acustica e voce