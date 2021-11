Live music alla pizzeria Piuma con The Vintage Duet

Si parte alle 21:00 per finire a tarda notte

Quando Dal 19/11/2021 al 19/11/2021 Si parte alle 21:00 per finire a tarda notte

Da Piuma ritorna la musica live suonata da The Vintage Duet: i ragazzi propongono grandi classici della musica esclusivamente registrati su vinile, riarrangiati in chiave semi acustica, senza limite di genere e autore, John Lennon, Creedence Clearwater Revival, Bee Gees, Lou Reed, The Doors, David Bowie, Pink Floyd, Talkin Heads e molti altri ancora, con il solo ausilio di chitarra acustica, basso e mini drum kit, il tutto suonato e cantato rigorosamente dal vivo.

Vintage Duet è formato da Matteo Nocco (chitarra acustica, loop station, ukulele, voce) e Fabrizio Salvini (basso, pedal drum kit, flauto traverso, voce).