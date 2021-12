Torna la pista di pattinaggio sul ghiaccio al Porto Antico

Apre le sue porte giovedì 2 dicembre la pista di pattinaggio del Porto Antico di Genova, definita l’unica in Italia dove in cui si può pattinare sul ghiaccio con una panoramica vista mare.

Aperta fino alla primavera, la pista di pattinaggio sul ghiaccio è uno dei luoghi di ritrovo invernali preferiti in città: qui potete divertirvi in compagnia degli amici, partecipare a uno degli eventi di animazione, oppure imparare ai corsi di pattinaggio pensati per ogni livello di esperienza (vai a fondo pagina per i contatti e le informazioni sui corsi).

Dotata di un moderno impianto di refrigeramento del ghiaccio, la pista di pattinaggio sul ghiaccio del Porto Antico di Genova è sede degli allenamenti delle squadre agonistiche cittadine.

La pista di pattinaggio sul ghiaccio è aperta al pubblico dal lunedì alla domenica.

Tra un turno e l’altro una piccola pausa di mezz’ora permetterà di levigare nuovamente il ghiaccio, per farlo tornare come nuovo.

Attenzione: per prenotare il proprio posto ed avere la certezza di pattinare nel giorno e orario desiderato, si può utilizzare l’app iPrenota.