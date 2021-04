Apre la pista di mini quad per bambini a San Fruttuoso

Da lunedì 12 aprile 2021 a San Fruttuoso arriva una pista gonfiabile di mini quad elettrici per bambini con tracciato corredato da cartelli, segnali e semafori, per trasformare il gioco in un laboratorio di educazione stradale.

La pista sarà aperta tutti i giorni in piazza Manzoni dalle ore 15.00 alle ore 20.00.

L‘accesso alla struttura e le attività saranno regolamentate secondo il rispetto delle procedure e misure contenitive del rischio epidemiologico stabilite dalle vigenti disposizioni in materia di protocollo covid-19.

Gallery