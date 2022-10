I Pirati dei Caruggi a Sestri Levante per quattro serate con #Desbelinity

Un autunno ricco di risate a Sestri Levante in compagnia dei quattro alfieri della scortesia ligure. Da venerdì 21 ottobre, Enrique Balbontin, Andrea Ceccon, Fabrizio Casalino e Alessandro Bianchi si alternano sul palco del Convento dell’Annunziata nella magica cornice della Baia del Silenzio dando vita ad uno spettacolo sempre nuovo, ricco di gag, monologhi, canzoni e grandi ospiti chiamato #Desbelinity.

Le serate, organizzate da Mediaterraneo Servizi, società in-house del Comune di Sestri Levante, in collaborazione con Sestri StandUp, proseguono nelle date: 4 e 11 novembre e 9 dicembre 2022. I biglietti in prevendita sono disponibili al costo di 12 euro sul portale turistico di Sestri Levante, nella sezione eventi o su Dice. Ogni spettacolo inizia alle ore 21.30, controllo ticket all'ingresso ore 21.

In un contesto sociale come quello dell’Italia di oggi, andato ben oltre le piu’ nere aspettative, i Pirati dei Caruggi si propongono

di aggravare la situazione portando in scena nuove idee comiche sempre in linea con la loro filosofia: lavorare meno, lavorare gli altri.

Dopo i SoldOut estivi questi spettacoli sono una sorta di laboratorio per provare nuove scene comiche da proporre nel nuovo show del prossimo anno. A questo si aggiungono gli storici cavalli di battaglia che hanno reso celebri i comici liguri intervallati da musica e video.