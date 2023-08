I Pirati dei Caruggi a Rapallo con il nuovo spettacolo estivo “A $copo di lucro”

Nuova data per gli amatissimi Pirati dei Caruggi, i veri predoni della comicità ligure, che saliranno sul palco di Villa Tigullio a Rapallo sabato 19 agosto alle ore 21:30 con il nuovo spettacolo estivo “A $copo di lucro”. Tra grandi successi e continui sold out, Alessandro Bianchi, Fabrizio Casalino, Andrea Ceccon ed Enrique Balbontin riproporranno la loro esilarante comicità squisitamente genovese in un serrato susseguirsi di nuove irresistibili gag, alternate dagli immancabili cavalli di battaglia tanto attesi quanto amati dal fedelissimo pubblico.

Biglietti

Posto unico seduti, platea non numerata: intero € 22,00 + dp, ridotto € 19,00 + dp.

Biglietteria on line: https://bit.ly/PiratiRapallo

Rivenditori sul territorio:

Rapallo - Caffè Mazzini, Via Mazzini 60 | Velabus, Corso Assereto 3/a

Camogli - Associazione Turistica Pro Loco Camogli, Via XX Settembre 33

Sori - Inolet snc, Via Garibaldi 6

Recco - Ufficio Informazione Turistica Pro Loco Recco, Via Ippolito d'Aste 2/a

Chiavari - Tabaccheria Metaldi, Via Martiri della Liberazione 182