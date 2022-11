I Pirati dei Caruggi al Politeama Genovese con “Camalloterapia”

I Pirati dei Caruggi irrompono sul palco del Politeama Genovese con “Camalloterapia” da venerdì 2 a domenica 4 dicembre. Enrique Balbontin, Alessandro Bianchi, Fabrizio Casalino e Andrea Ceccon si prefiggono di alleviare la difficile situazione globale, tra crisi energetica e recessione, con l’infallibile panacea della risata.

Nuove gag, nuove canzoni, nuovi personaggi: i quattro alfieri della scortesia ligure s’inventano di tutto pur di non lavorare. Camalloterapia, per reggere il peso della noia tra una catastrofe e l’altra. Non è un medicinale, abusare senza limiti.

Biglietti disponibili alla biglietteria del teatro e sul circuito online Ticketone.