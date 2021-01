I Pirati dei Caruggi in streaming con "Pirati da salotto"

Dal 29 gennaio al 1 febbraio tornano i Pirati dei Caruggi al Politeama Genovese, ma questa volta, viste le disposizioni sanitarie, in streaming.

Insomma, con un tecnologico evento “live” in diretta dal teatro, i Pirati dei Caruggi portano in scena lo spettacolo “Pirati da salotto”. Un’occasione unica per trasformare la casa in un teatro ed assistere allo show in diretta dalla propria poltrona o da dovunque si voglia.

I quattro alfieri della scortesia ligure si adeguano ai tempi che corrono e, fedeli al dogma che i migliori viaggi si fanno da fermi, sfruttano le possibilità multimediali, proponendo il loro tour umoristico a domicilio, con nuovi sketch e nuovi personaggi, oltre ad alcuni classici dello scorrettissimo repertorio, il tutto sul palco del Politeama. Appuntamento venerdì 29 gennaio alle ore 21, chiaramente nel salotto di casa.

Il live show andrà in scena in streaming il 29 gennaio alle ore 21 e sarà visibile fino alle ore 23:45 dell’1 febbraio. Si potrà acquistare come “Evento Facebook Live” tramite il sito del teatro politeamagenovese.it e le Pagine Facebook Politeama Genovese e Pirati dei Caruggi, al link https://www.facebook.com/events/221255336200386

Le prevendite online sono aperte al prezzo di € 16,99.

Si potrà assistere allo spettacolo con tutta la famiglia e su tutti i device: smartphone, tablet, pc, e per chi possiede una smart tv anche sul televisore di casa (in tal caso si dovrà scaricare sulla tv la app Facebook Watch e collegare al televisore il tuo account Facebook tramite smartphone; lo stesso vale per i dispositivi Fire Stick o per Chromecast. In alternativa puoi collegare con un cavo hdmi il pc alla tv).