Tornano i Pirati dei Caruggi con "Scignuria" al Porto Antico

Giovedì 4 agosto all’Arena del Mare i Pirati dei Caruggi portano in scena "Scignoria" per Palco Sul Mare Festival. L’evento è all’interno di EstateSpettacolo 2022.

Dopo il grande successo e gli straordinari sold out delle scorse edizioni, ancora una volta Alessandro Bianchi, Fabrizio Casalino, Andrea Ceccon ed Enrique Balbontin affidano a Palco Sul Mare Festival il loro nuovo spettacolo estivo Scignoria, fatto di esilarante comicità e umorismo squisitamente genovese proposti in gag irresistibili che non danno tregua al fedelissimo pubblico. Loro, i veri predoni della comicità ligure hanno fatto la parodia al popolo della loro terra, così ospitale da vantare l’invenzione del turismo “mordi e fuggi”.

Con sketch inediti e ricchi di improvvisazione, in esclusiva, i “Fab Four” di San Donato sono andati alla ricerca delle loro fortune con insensato quanto contagioso ottimismo.

Palco sul Mare Festival è la manifestazione itinerante di musica e cabaret che da 26 edizioni anima le notti estive di Genova e della Riviera Ligure, essendo diventata nel corso degli anni un punto di riferimento per residenti e turisti grazie alla collaudata formula che alterna spettacoli di musica italiana a show dei migliori cabarettisti di successo televisivo e non solo.