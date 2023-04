Pioggiarossa Fest 2023: quinta edizione al Buridda di Genova

Dopo il successo delle passate edizioni, torna al Laboratorio Sociale Occupato Autogestito Buridda di Genova, il Pioggiarossa Fest: una due giorni di concerti e workshop, organizzata dall’omonima etichetta genovese.

Pioggia Rossa Dischi è un collettivo di musicisti nato a Genova nel 2017, con l’idea che la musica sia un viaggio da condividere, un’occasione per esplorare e collaborare, sostenendosi a vicenda: non a caso ha scelto il L.S.O.A. Buridda come luogo per realizzare il suo festival, uno spazio antisessista, antifascista e antirazzista, che promuove un’informazione alternativa e mette a disposizione spazi per condividere progetti, conoscenza e cultura a tutti i livelli.

Il programma del Pioggiarossa Fest quest’anno prevede due giornate ricche di concerti, con ingresso a 5 euro, e workshop gratuiti, ai quali è possibile accedere prenotandosi online.

LE LINE UP

Venerdì 14 aprile

Ada, Bobbi Marcs, Canca, Gillet, /handlogic, Impe, Theo Rem e Blash, Tommi Scerd, Venice

Sabato 15 aprile

Barbato, De Relitti, Federico Dragogna, Irene Buselli, Mare, Noite, Zibba

I WORKSHOP

Sabato 15 aprile

alle ore 16:00

- "Piccola introduzione al mondo della musica" con Lorenzo Olcese e Rachid Bouchabla

- "Scrivere canzoni oggi" con Zibba

- "Introduzione alla produzione musicale" con il supporto di Ableton

Per prenotarsi:

https://forms.gle/T5TtMafCH7Kh8Fcf9

Per informazioni,

https://www.pioggiarossadischi.com/

https://www.facebook.com/events/1495062307691899