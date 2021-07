"Festival in una notte d'estate": Pino Petruzelli racconta la "Vita dei Boschi"

Per il “Festival in una notte d'estate” di Lunaria Teatro, venerdì 30 luglio, Pino Petruzzelli torna in piazza San Matteo a Genova con “Vita dei boschi”, monologo ispirato al romanzo “Walden, ovvero vita nei boschi” di Henry Thoreau.

Scritto nel XIX secolo, il libro è tornato di grande attualità alla luce dei problemi legati all’ambiente e alla sostenibilita? dei processi produttivi che non possono piu? continuare a basarsi sull’abbandono del territorio e su un rapporto che privilegia la citta? a scapito dell’entroterra. Temi che Petruzzelli porta in scena attraverso una scrittura drammaturgica e una recitazione capaci di coinvolgere lo spettatore in modo ora profondo, ora ironico sull’importanza di una ricerca interiore volta alla comprensione di una natura che va difesa per goderne.

In questi anni Pino Petruzzelli ha viaggiato molto nel nostro Mare Mediterraneo per raccontare attraverso i suoi libri e i suoi spettacoli teatrali, anche attraverso la collaborazione con Predrag Matvejevic, la bellezza (dalla storia del corallo alle saline, dai muretti a secco all’olivo e alla vite), ma anche le guerre (Balcani, Srebrenica, Israele e Palestina), i grandi flussi migratori (Albania, Maghreb) fino alla cultura del popolo Rom (Europa e bacino mediterraneo) a cui è dedicato il lavoro sul “Porrajmos: il genocidio dimenticato” girato con la Rai alla Risiera di San Sabba a Trieste. Da alcuni anni ha portato la sua attenzione sulla natura lavorando sia sui testi di Mario Rigoni Stern (Storia di Tonle e Uomini, boschi e api) e sia sulle opere artistiche legate al rapporto uomo natura dando vita allo spettacolo “Il giorno in cui natura ando? sposa all’arte”.

"Vita dei boschi" è prodotto da Teatro Ipotesi.

Informazioni e prenotazioni Biglietto intero: 14 euro; ridotto (over 65, under 26, soci Coop Liguria, Cral Regione Liguria e possessori di Green Card): 12 euro; bambini (under 13): 7 euro. Incontri-aperitivo: 1 euro. Promozione “porta un amico” riservata agli under 26: 8 euro a biglietto presentandosi in due.

Inizio degli spettacoli ore 21,15 (salvo dove diversamente indicato)

