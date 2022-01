"Pigiami" alla Sala Mercato

Prezzo non disponibile

Il 26 febbraio alle ore 16, alla Sala Mercato di Sampierdarena, arriva "Pigiami" per bambini dai 3 anni.

"Pigiami" è un gioco teatrale, non vuole raccontare una storia, ma piuttosto suggerire, quasi per caso, delle azioni. In una stanza da letto, prima di dormire, il protagonista comincia a giocare con le sue scarpe, con i suoi pantaloni, con le sue calze facendo finta che siano un vecchio, una sorella, un fratello, una montagna, due bambini, due animali. Ecco però che nella stanza da letto arriva un altro personaggio, forse un amico…

Dopo 35 anni e oltre 1.600 repliche in giro per il mondo, dall’Europa agli Stati Uniti al Canada, "Pigiami" prosegue la sua avventura con la medesima carica di energia scenica e innovazione teatrale, dimostrando una rara freschezza e longevità, che ne fa un vero e proprio classico del teatro per i giovani.