Pigiama Run al Porto Antico, si corre e si cammina per i bambini malati di tumore

Venerdì 15 settembre alle ore 18:30 al Porto Antico si corre per i bambini malati di tumore: per la prima volta arriva anche a Genova la Pigiama Run, la manifestazione LILT dedicata alla lotta contro i tumori pediatrici. Si corre e si cammina rigorosamente… in pigiama!

Perché in pigiama

Per manifestare solidarietà e offrire un aiuto concreto ai bambini ammalati di tumore, che passano le loro giornate in pigiama. Una grande occasione di solidarietà, ma anche di divertimento. I fondi ricavati dalla LILT di Genova saranno utilizzati per finanziare un progetto per i bambini ricoverati nel reparto di Oncologia Pediatrica dell’Ospedale Gaslini in collaborazione con La Casa di Giulia.

L’evento comincerà alle ore 18:30, si consiglia di arrivare un po’ prima, a partire dalle ore 17:30. Il percorso è adatto a tutti e si svolgerà per poco più di 4 km tra vicoli, piazzette e angoli caratteristici della Genova storica e medievale fino a raggiungere la più grande piazza sul Mediterraneo, il Porto Antico di Genova, osservati da lontano dal simbolo della città, la Lanterna.

Per tutti gli iscritti in regalo il pettorale. I pacchi gara sono già esauriti, ma è comunque possibile iscriversi per ricevere il pettorale, partecipare all'evento e sostenere il progetto.

Iscrizioni sul sito www.pigiamarun.it/genova/

Per ulteriori informazioni scrivi a marketing@legatumori.genova.it.

foto: fb@genovalilt