Festival Pieve Classica: concerto con Francesco Bagnasco e Alessandro Mosca

Orario non disponibile

Quando Dal 27/03/2022 al 27/03/2022 Orario non disponibile

Il Gpm Gruppo Promozione Musicale Golfo Paradiso organizza il terzo appuntamento della rassegna Pieve Classica, domenica 27 marzo alle ore 17, al Teatro Massone di Pieve Ligure, con il duo composto da Francesco Bagnasco (violino) e Alessandro Mosca (pianoforte). Il programma comprenderà tre grandi capolavori del repertorio cameristico: la Sonata n. 3 di Beethoven, la Sonata in La maggiore di Schubert e la Suite Italienne di Stravinskij.

Francesco Bagnasco, diplomato a Genova e a Torino, ha partecipato a diverse masterclass di violino e di musica da camera e collaborato con diverse orchestre, come l'Orchestra Haydn di Bolzano e Trento, Orchestra da Camera di Perugia, Orchestra De Sono, Filarmonica di Torino, Filarmonica di Milano, Teatro Carlo Felice. Ha seguito i corsi di perfezionamento presso l'Accademia di Musica di Pinerolo nella classe di A. Pinzaru. Dal 2019 è secondo violino del Quartetto Ascanio, con il quale ha effettuato numerosi concerti e ha inciso per l'etichetta Dynamic. Da sempre porta avanti la carriera cameristica, suonando per l’Unione Musicale di Torino, Festival Spinacorona di Napoli, Festival Roma Tre, Società dei concerti di Parma.

Alessandro Mosca si è diplomato a Cuneo e a Torino e si è esibito nell’ambito di importanti festival, tra cui San Giacomo Festival di Bologna, Musica d’Estate a Bardonecchia, Festival dell’Accademia di Pinerolo, Festival Chopin e Festival Mozart presso la Reggia di Venaria. Nel maggio del 2016 è stato solista nella rappresentazione dell’opera Pollicino di H. W. Henze al Regio di Torino. Ha vinto numerose borse di studio ed è stato finalista al concorso “Yamaha Music Foundation of Europe” di Bari. Dal 2007 al 2012 ha frequentato l’Accademia di Musica di Pinerolo, dove è stato allievo di L. Richaud ed E. Pace. Negli ultimi anni si è dedicato interamente al repertorio cameristico e all’accompagnamento: ha avuto occasione di collaborare con i maestri E. Bronzi, M. Chen, T. Demenga e M. Maisky.

Grazie al contributo del Comune di Pieve Ligure, il concerto è gratuito; è consigliata la prenotazione. Dopo il concerto sarà possibile cenare con musicisti ed organizzatori presso il Ristorante Lido’, a pochi passi dal Teatro Massone. È a disposizione un parcheggio davanti al teatro per la durata del concerto.

Per info e prenotazioni si può consultare il sito www.gpmusica.info o contattare il numero 3756667587 (anche WhatsApp). L’accesso agli spettacoli è possibile nel rispetto delle vigenti norme sanitarie.