Pietre in equilibrio al parco Pallavicini per sfidare la gravità

Sabato 24 e domenica 25 settembre a Villa Durazzo Pallavicini sarà possibile vedere alcuni maestri di stone balancing all'opera e partecipare a laboratori pomeridiani (h 14-17) in cui imparare l'arte di mettere le pietre in equilibrio. Lo Stone Balancing permette ad ognuno di creare qualcosa di unico. È una forma di meditazione che insegna a fare arte per ridonarla alla Natura.

L'evento è incluso nel costo del biglietto.

Per maggiori info: info@villadurazzopallavicini.it