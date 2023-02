Sulle tracce della pietra nera: Lavagna e l’incantevole Valle dei Mulini

L’itinerario escursionistico, lungo una delle più suggestive vie dell’ardesia, consentirà di salire verso le frazioni alte di Lavagna, fino alla Chiesa di Santa Giulia di Centaura, lungo un percorso inedito che attraversa la Valle dei Berissi, conosciuta come Valle dei Mulini perché lungo l’antica via della “pietra nera” si riconoscono antichi frantoi e case padronali.

• Escursione fruibile anche con il treno

• Possibilità di condivisione del viaggio

• I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria. Bisogna scrivere all’indirizzo mail escursionismoliguria@gmail.com oppure numero WhatsApp 342.9963552 specificando i seguenti dati: nome, cognome, numero di cellulare, codice fiscale e residenza, indirizzo mail.

PRESENTAZIONE

di Enrico Bottino - Trekking promoter

Il corso degli eventi ha un inizio davvero sfolgorante: i classici scorci del centro storico di Lavagna!

Le botteghe, i portici medievali, il Porticato Brignardello, l’Oratorio di Nostra Signora del Carmine, il Caruggio che si apre sulla piazza dominata dalla Basilica di Santo Stefano e una tipica abitazione di fine Ottocento: Casa Carbone (sito FAI - Fondo Ambiente Italiano). Si, c’è tanto da vedere nella cittadina che lega il suo nome a quello dei conti Fieschi e all’ardesia, capitolo saldo dell’economia locale ed elemento caratterizzante il paesaggio delle colline retrostanti. A Lavagna tutto parla della “pietra nera”: gli antichi portali, ornati, fregi, tetti delle case, lastre di rivestimento a zoccolatura delle facciate, passamano, gradini, lastricati…

Dopo la visita turistica di Lavagna inizierà la seconda parte dell’escursione, il vero percorso outdoor lungo le acque del torrente Fravega, attraverso la Valle dei Mulini, alla scoperta di antiche architetture rurali. Tra muretti a secco, icone mariane, scalinate in lastre di ardesia, si giunge in località Crocetta e infine all’ampia chioma del secolare leccio che ombreggia il piazzale dove si affaccia la Chiesa di Santa Giulia di Centaura, con le splendide decorazioni del sagrato.

Lo sapevate che ogni ciottolo colorato rappresentava un impegno e una preghiera al servizio della comunità, la ricerca di una speciale benedizione?

Al ritorno, le geometrie vivaci degli uliveti concedono margini di terra al bosco. Una cornice stupenda dove protagonista resta sempre lei, l’ardesia, utilizzata dai contadini-muratori per la copertura dei tetti, per lastricare mulattiere e innalzare muretti a secco. Siamo sulle alture di Lavagna, dove i volontari dell’Associazione “Pietre Parlanti” sono impegnati a mantenere, ricostruire e valorizzare la rete sentieristica e a trasmettere il rispetto e la salvaguardia dell’ambiente. Grazie amici dei sentieri!

DATI TECNICI E LOGISTICI DELL’ESCURSIONE

Data: Sabato 25 Febbraio

Tipologia itinerario: escursione semplice ad anello

Quota di partecipazione: 15 euro. La quota comprende l’organizzazione tecnica e l’accompagnamento di una guida ambientale ed escursionistica e accompagnatore turistico. Per i bambini di età inferiore agli 8 anni tariffa ridotta a 10 euro. La quota non comprende l’assicurazione, il viaggio, pranzo al sacco.

Iscrizione obbligatoria. Bisogna scrivere all’indirizzo mail escursionismoliguria@gmail.com oppure numero WhatsApp 342.9963552 specificando i seguenti dati: nome, cognome, numero di cellulare, codice fiscale e residenza, indirizzo mail.

Appuntamento ore 10:20 presso la stazione FS di Lavagna. Fine escursione ore 16:30 circa.

Pranzo al sacco

Difficoltà: Semplice (scala difficoltà del Club Alpino Italiano: T = Turistica).

Dislivello: + - 450 metri circa

Lunghezza del percorso: 8 chilometri circa

Durata della camminata: 4.30 ore circa

Equipaggiamento consigliato: abbigliamento comodo e sportivo, scarpe da trekking.

Il treno è una soluzione possibile, anzi, consigliabile. Escursione ideale per coloro che non sono auto-muniti, infatti le località sono fruibile grazie alle Ferrovie dello Stato: l’appuntamento del ritrovo è presso la stazione FS di Lavagna che raggiungeremo anche per il rientro a casa a fine escursione.

• Da Lavagna a Genova: Treno Regionale nr 12339 che parte da Genova Piazza Principe alle ore 8:37 (ore 08:48 da Genova Brignole) e arriva a Lavagna alle 10:01 (costo biglietto: 5,80 euro).

• Da Savona a Lavagna: Treno Regionale nr 12339, che parte alle 07:35 e arriva a Lavagna alle 10:01 (costo biglietto 9,30 euro).

• Da La Spezia a Lavagna: Treno Regionale nr 12218, che parte alle 08:15 e arriva a Lavagna alle 09:33 (costo biglietto 5,80 euro).

NOTE IMPORTANTI

L’itinerario vede la partecipazione di una Guida Ambientale Escursionistica (AIGAE), figura professionale che ha il compito principale di accompagnare il gruppo illustrando loro le caratteristiche culturali, ambientali, morfologiche e paesaggistiche dell'area visitata.