"Deserti" Tour 2024, Piero Pelù in concerto all'Arena del Mare di Genova

Un grande ritorno per gli amanti del rock: lunedì 8 luglio Piero Pelù sarà in concerto al Porto Antico di Genova. Fresco dei nuovi singoli Novichok e Maledetto cuore e del nuovo album Deserti uscito il 7 giugno, il grande rocker calcherà l’Arena del Mare per un grande ritorno ai concerti dal vivo. L'iconico frontman dei Litfiba presenterà dunque i suoi successi e i brani del nuovo album, promettendo un'esperienza indimenticabile per tutti i fan del rock italiano.

Lo spettacolo è all’interno di Porto Antico EstateSpettacolo 2024.

Biglietti disponibili su Ticketone.

foto: fb@pieropelufficiale