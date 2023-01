Piero l'italiano: immaginando Piero Ciampi a Genova

Mercoledì 18 gennaio alle ore 17 presso Viadelcampo29rosso lo storico spazio museo dedicato alla canzone d'autore, in Via del Campo, un importante appuntamento per la presentazione genovese del Premio Ciampi, giunto alle 43° edizione, che quest’anno vanterà un omaggio diffuso su tutto il territorio nazionale (www.premiociampi.it)

L’evento vede rinnovarsi il gemellaggio tra Genova e Livorno, città di mare e di musica, ma anche la presenza in qualità di giurato di Laura Monferdini, responsabile dei contenuti per conto della Cooperativa Solidarietà e Lavoro, che gestisce il museo, un riconoscimento al museo per l’azione svolta in questi anni nella valorizzazione della canzone d’autore.

A Genova l’omaggio a Ciampi assume un valore particolare: Piero Ciampi era amico di Fabrizio De André, di Lugi Tenco, di Gino Paoli, dei Fratelli Reverberi che produssero i suoi primi dischi.

Lo ricorderemo alla presenza delle Istituzioni cittadine e di tanti amici di Piero, ospiti eccezionali che hanno scritto la storia della musica italiana: Antonio Vivaldi (Presidente Giuria Premio Ciampi), Oscar Prudente, Michele Maisano, , Max Manfredi, Flavia Ferretti, e con loro Claudio Roncone, Carlo Denei, Eugenio Ripepi , Matteo Troilo, Paolo Gerbella, Simona Ugolotti, Alice Nappi, Giulio Belzer, Stefania Pozzi e Andrea Facco. in collegamento telefonico avremo Gianfranco Reverberi, che diede vita insieme al fratello Gianpiero a quella che fu definita la “scuola genovese “dei cantautori e altre sorprese…

In Viadelcampo29rosso una vetrina tematica ospiterà rarità e memorabilia della discografia di Piero Ciampi e per la giornata sarà creata un'apposita playlist che farà da sottofondo agli intermezzi parlati di chi parlerà e reciterà.

Si ringrazia il Premio Ciampi città di Livorno, organizzato dall’Associazione Premio Ciampi e dall’Arci Livorno con il contributo di: Comune di Livorno, Regione Toscana, Fondazione Livorno, Fondazione Teatro Goldoni

Viadelcampo29rosso è uno spazio-museo del Comune di Genova dedicato ai cantautori della "scuola genovese": Fabrizio De André, Luigi Tenco, Gino Paoli, Bruno Lauzi, Umberto Bindi, Ivano Fossati, che custodisce vinili originali, fotografie e memorabilia come la Esteve ’97, chitarra appartenuta a Faber.

La Cooperativa Solidarietà e Lavoro, che lo gestisce, ha come mission la conservazione del suo patrimonio artistico e la cura dei rapporti tra la città e la musica: organizza manifestazioni, itinerari tematici sul territorio, showcases, laboratori per le scuole, e accoglie circa 50mila visitatori l’anno.

Info

Ingresso libero sino a capienza sala. Per informazioni: info@viadelcampo29rosso.com ; telefono: 010.2474064 (da giovedì a domenica).