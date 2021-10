"Piccoli brividi...al museo": temi iconografici inquietanti e misteriosi nelle opere di Palazzo Bianco

La festa di Halloween è una occasione per vivere i nostri musei genovesi in perfetto stile "dark", coniugando momenti di gioco e di divertimento con attività che concorrono ad una maggior conoscenza del museo in cui hanno luogo. Questa è la filosofia dei Servizi Educativi della Cooperativa Solidarietà e Lavoro, che in collaborazione con il Comune di Genova, propone "Piccoli brividi ...al museo!" un appuntamento presso la Saletta dell'Arte del Bookshop Musei di Strada Nuova, nella giornata di sabato 30 ottobre alle ore 17.

In occasione della festività di Ognissanti, i piccoli visitatori saranno quindi guidati nell’osservazione di una selezione di riproduzioni di capolavori di pittura, conservati nelle collezioni dei Musei di Strada Nuova e caratterizzati da temi iconografici inquietanti e misteriosi.

Dopo aver ascoltato gli episodi biblici e le leggende rappresentate nei dipinti, i ragazzi si cimenteranno nella compilazione di alcune schede con quiz di memoria, giochi per allenare la capacità di osservazione e indovinelli.

A conclusione, un dolce omaggio.

Durata: 1,5 ore. EÈ gradito presentarsi mascherati.

È necessaria la prenotazione entro il giorno precedente: tel. 010.2759185; mail biglietteriabookshop@comune.genova.it

