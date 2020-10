Piccoli brividi al museo: due musei, tante storie da brivido…

Due musei, tante storie da brivido. Opere, collezioni e autori protagonisti di racconti misteriosi.

Da venerdì 30 ottobre a domenica 1 novembre, in occasione di Halloween, l’Area Educativa della Cooperativa Solidarietà e Lavoro, che opera presso i più importanti musei genovesi, fra cui Castello D’Albertis e la Galleria d’Arte Moderna di Nervi, ha progettato uno speciale kit a tema per le famiglie, che potranno svolgere una “visita alternativa” delle collezioni in piena autonomia e sicurezza, accompagnati da una mini guida con interessanti storie e divertenti giochi da vivere insieme ai propri ragazzi.

Un libretto che intende avvicinare i bambini al mondo dell’arte in modo accattivante ed attivo, stimolando in special modo il loro spirito d’osservazione.

Le location sono scrigni d’arte unici e suggestivi, un patrimonio culturale che può essere trasmesso ai più giovani anche attraverso attività ludiche, al motto di “impariamo divertendoci”!

Si invitano i partecipanti a presentarsi in costume a tema “Halloween”, per rendere ancora più gioiosa l’avventura!

Info e prenotazioni:

edu@solidarietaelavoro.it

cell. 348.3578728

Costo Kit: 3 euro (escluso di ingresso al museo).

E per i più grandi... è in arrivo una novità per la visita di Ognissanti ai Musei di Strada Nuova!

