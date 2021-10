Bici Castagnata: pic nic, funghi e caldarroste sulla ciclovia dell'Ardesia

Domenica 24 ottobre Fiab Tigullio organizza la "Bici Castagnata" sulla ciclovia dell'Ardesia.

Si tratta di una facile pedalata sulla ciclabile dell'Entella partendo da Sestri Levante fino all'area attrezzata di Scaruglia per un pic nic autunnale che comprende tagliatelle di castagne con sugo di funghi, arista di maiale in letto di castagne e mele, il tutto accompagnato da vino e acqua della fonte.

Il ritrovo è a Sestri Levante alle 10,30, in piazza Lavoratori della Fit. Alle 11 ritrovo a Lavagna presso il Parco Tigullio.

I partecipanti sono invitati a portare un po' di castagne e dolci o biscotti.

La partecipazione costa 6 euro per soci Fiab, 7 per non soci. Per i bambini di età inferiore a 12 anni la quota è scontata del 50%.

Iscrizione obbligatoria entro venerdì 22 ottobre.