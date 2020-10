Pic nic itinerante a Villa Borzino a Busalla per degustare le eccellenze liguri

Domenica 11 ottobre si svolgerà un pic nic itinerante nel parco di Villa Borzino, a Busalla: ogni partecipante potrà contare sul tradizionale cesto di eccellenze liguri km zero da degustare all'aperto, nella natura.

Come funziona

Domenica si potrà ritirare il proprio cestino da pic nic all'ingresso del parco. E poi il divertimento sarà camminare tra alberi e prati alla ricerca delle specialità enogastronomiche liguri.

Iscrivendosi al pic nic itinerante si potranno ricevere direttamente dai produttori le eccellenze realizzate per questo nuovo format.

Si potranno conoscere le aziende produttrici e scoprire nuovi prodotti anche grazie alla presenza del mercato Km0 e degli artigiani dell'entroterra.

A differenza delle precedenti esperienze in cui veniva fornito tutto il kit all'interno della bag, in questa iniziativa non verrà consegnata la bag già piena di contenuti ma un cestino che i partecipanti dovranno riempire strada facendo.

Tutto questo sarà accompagnato dal nuovo spettacolo itinerante di Mike FC e de I Demueluin.

In via eccezionale Villa Borzino sarà aperta.

Visite guidate e mostre

Gli organizzatori di Adaxio Experience proporranno anche visite guidate, e si potrà prender parte all'inaugurazione della mostra fotografica "Perchè non io" di Mira Borghesan che racconterà l'esperienza vissuta in India durante il periodo pre pandemia. Il titolo nasce proprio dalla domanda che la fotografa si è posta osservando gli sguardi e le realtà dei villaggi più piccoli dell'India.

Vi sarà anche l'inaugurazione Mostra fotografica "Sotto il sole nel lontano ovest" un reportage fotografico tra California e Nevada

Il menu

Ecco i prodotti da scoprire:

• Brioches

• Latte

• Caffè

• Barchetta di farinata classica ed aromatizzata alla zucca

• Ceci della merella

• Pancetta all'aglio

• Testa in cassetta

• Patata twist

• Castagne caldarroste

• Vin brul

• Robiolina

• Miele

• Crostini con formaggio e marmellata rose

• Crostini con lardo e marmellata di zucca e porri

• Crostini con acciuga e salsa di burro e prezzemolo

• Torta di cipolle e speck

• Assaggio formaggetta stagionata di cabannina

• Sciroppo di rose

• Succo di mela

• Yogurt con sciroppo di rose o con sciropo d'uva genovese

• Biscotti di Montebruno

• Tortino alla nocciola con gianduia alla nocciola

• Dolcetto d'Ovada superiore

• Acqua

• Kit posate

• Tovaglietta

• Buono sconto Studio fotografico New Imaging

• Buono sconto farinata

Prezzi

Quota di partecipazione 21 euro adulti; 15 euro bambini

(Parte del ricavato verrà devoluto in beneficienza).

