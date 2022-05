"Piazze Spettacolari": degustazioni, musica, laboratori e altro nel centro storico

Nel centro storico di Genova per quattro giornate arriva "Piazze Spettacolari", evento che coinvolgerà piazza Valoria, piazza Coccagna, piazza Don Gallo, piazza del Campo, piazza delle Marinelle, piazza dei Truogoli, piazza Durazzo con musica dal vivo, dj set, laboratori, illustrazioni, reading teatrali, visual mapping, degustazione di vini e sapori del territorio.

Piazze Spettacolari è stata finanziata con il supporto diretto dei cittadini genovesi grazie al crowdfunding promosso per valorizzare luoghi poco vissuti del Centro Storico. L’iniziativa è curata da Forevergreen insieme ad altre associazioni che operano nel Sestiere di Prè e nel Sestiere del Molo e rientra nei due Patti di Collaborazione "Educazione e cura tra le generazioni per uno sviluppo di comunità" e "Laboratori del Fare nel Ghetto" e nel Patto di Sussidiarietà "Nuovo Sestiere del Molo", siglati tra Comune di Genova, associazioni ed enti del territorio e cittadini per la riattivazione del centro storico nell'ambito del Piano Caruggi. “Piazze Spettacolari” è inoltre supportata dal progetto "Crowdfunder 35" sostenuto dalla Fondazione CRT di Torino.

Il programma

Giovedì 19 maggio, ore 18-22, piazza Valoria

Attività in programma: musica dal vivo, degustazioni e visual mapping

Musica dal vivo (ore 18.30-20.30) | Duo Goa con Marco Tindiglia (chitarra) e Riccardo Barbera (contrabbasso)

Visual Mapping dalle ore 21 | a cura di Sinapsi. Grafica e contenuti Stefano Stechelli e Tomaso Manca con il sostegno dell'Ordine degli Architetti di Genova e in collaborazione con Design Week Genova.

Degustazione (ore 19-20) di Vermentino e Albarola della cantina “I Cerri”

Sabato 28 maggio, ore 17-20, piazza Coccagna

Attività in programma: tour alla scoperta dei vicoli con Ferdinando Bonora, bar e aperitivi, live painting, musica dal vivo con ??Marco Tindiglia (chitarra) e Riccarco Barbera (contrabbasso).

Domenica 12 giugno, ore 17-20, piazza Don Gallo e piazza del Campo

Attività in programma: tour alla scoperta dei vicoli con Ferdinando Bonora, reading teatrale a cura di Suq Festival, musica dal vivo dei giovani della scuola Gezmataz, degustazioni e bar, live painting.

Sabato 18 giugno, ore 16-20, piazza delle Marinelle e piazza dei Truogoli

Attività in programma: animazioni per bambini di Coop. Soc. Il Melograno e APS Centro Storico Ragazzi, dj set di We are for beat, bar e aperitivi