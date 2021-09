"Piazza degli Eroi" di Thomas Bernhard al teatro Ivo Chiesa con Renato Carpentieri e Imma Villa

Dal 2 al 6 febbraio 2022 arriva in scena al teatro Ivo Chiesa "Piazza degli Eroi". A molti rimarrà impresso, nei mesi cupi della pandemia, il debutto “televisivo” di questo testo scritto da Thomas Bernhard nel 1988: l’immagine finale, con la compagnia che ringrazia a teatro vuoto, è uno dei momenti più alti per mostrare come il teatro abbia saputo resistere poeticamente al virus.

Heldenplatz (Piazza degli Eroi), finora mai rappresentato in Italia, è l’ultimo capolavoro di Bernhard: un testo radicale, potente, emozionante, commovente, che fa pensare a quel testamento in cui, con aguzza provocazione, Bernhard aveva disposto che nel suo paese d’origine fosse vietata la pubblicazione e la messinscena dei suoi testi. Per il regista Roberto Andò, dunque «Piazza degli Eroi è il testo più politico di Bernhard, beninteso nella cifra esistenziale e metafisica che alla politica ha sempre voluto attribuire questo autore. (…) Nel disegnare il suo estremo congedo dalla vita e dal teatro, Bernhard dà un nome e un tempo all’ottusità brutale che vede avanzare. Ma, come accade in un’opera di fantasia, l’Austria di Bernhard è insieme un luogo concreto e una metafora. Così come lo è la piazza che dà nome al testo, la stessa in cui nel 1938 Hitler annunciò alla folla acclamante l’Anschluss, l’annessione dell’Austria al destino nazista della Germania (…) Ad affiancarmi in questa impegnativa impresa – continua Roberto Andò – quali cerimonieri e testimoni, ho chiamato Renato Carpentieri, geniale attore e intellettuale, da tempo mio complice, e Imma Villa, una delle grandi interpreti del teatro italiano, un’artista la cui fama non è ancora pari al talento».

Ad affiancare i due protagonisti, nelle belle scene e luci di Gianni Carluccio, con i costumi di Daniela Cernigliaro, e il suono di Hubert Westkemper, sono Betti Pedrazzi, Silvia Ajelli, Paolo Cresta, Francesca Cutolo, Stefano Jotti, Valeria Luchetti, Vincenzo Pasquariello, Enzo Salomone.

