Piazza Brignole in festa: pomeriggio tra giochi e danze

L'associazione Culturale “Giochi Corsari”, in collaborazione con “Dungeon Store Genova”, il ristorante “Lo Stallone” e la Scuola di Danza “Jarret” sono lieti di invitare i cittadini a un sabato pomeriggio di intrattenimento per le famiglie con bambini dai 4 anni in poi.

Presenti laboratori di pittura, giochi da tavolo per bambini seguiti dai volontari dell'associazione, i palloncini e truccabimbi di “Riccardo” e, alle 16:30, i docenti della scuola Jarret faranno ballare grandi e piccini.

Durata dell'evento dalle ore 14:30 alle ore 18.