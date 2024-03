“Le piante e l’uomo: arte, tradizioni e spiritualità francescana” in mostra al Museo dei Cappuccini

Inaugurerà venerdì 5 aprile alle ore 18 al Museo dei Cappuccini di Genova la mostra d’arte ed etnobotanica “Le piante e l’uomo – Arte, tradizioni e spiritualità francescana”, che racconta aspetti della tradizione popolare passata e presente in un itinerario alla scoperta del rapporto tra le piante e l’uomo, prendendo in considerazione utilizzi di specie botaniche in medicina, veterinaria e zootecnia, alimentazione, artigianato, tessitura e tintoria, religione e ritualità.

Il percorso di visita si articola in due parti distinte: si incomincia con la ricostruzione di tipici ambienti conventuali in un percorso di conoscenza della cultura materiale dei frati cappuccini, così come è venuto configurandosi nei primi secoli della loro storia. L’“arte povera” era ampiamente praticata dai Cappuccini impiegando vari materiali di origine vegetale e diverse tecniche artigianali, come nel caso della scuola ebanistica e dell’intreccio di fibre vegetali, in cui i frati eccellevano producendo oggetti dall’inconfondibile “stile cappuccino”.

Un’officina del convento era la Spezieria, dove venivano “manipolate le herbe” e confezionati i medicamenti destinati all’infermeria conventuale, ma anche alle farmacie degli ospedali civili, come il Pammatone e i Cronici. In occasione della “Grande Peste”, che colpì Genova nel 1656-57, la Repubblica si rivolse ai cappuccini, specializzati nella produzione di profumi preparati con miscele di erbe aromatiche e composti minerali, per la disinfezione della città.

Nella seconda parte del percorso, dai Cappuccini lo sguardo si allarga al racconto dell’antica e stretta correlazione tra l’uomo e l’ambiente naturale. Il percorso si avvale di materiali esposti nella mostra “Le piante e l’uomo: scienza, riti, arte e tradizioni per uno sviluppo sostenibile” realizzata dal Prof. Paolo M. Guarrera al Museo delle Arti e Tradizioni Popolari (2018-2019, Museo delle Civiltà, Roma). Sono inoltre esposti per la prima volta campioni di erbario di piante bibliche raccolti in Terra Santa: dal terebinto all’issopo, dalla quercia del M. Tabor alla spina di Cristo e alla rosa di Gerico.

Troveranno spazio anche alcune ricette della nostra tradizione attraverso postazione multimediali che ci guideranno nella raccolta e preparazione del celebre Preboggion e altri piatti della nostra cucina.

INFO

Museo dei Beni Culturali Cappuccini di Genova

Viale IV Novembre, 5 16121 Genova

Orari: giovedì 10/13 - 15/18:30

Venerdì, sabato e domenica 15/18:30

tel. 010 8592759 - info@bccgenova.org - www.bccgenova.it