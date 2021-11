Grigory Sokolov, uno dei più grandi pianisti della scena continentale, in concerto al Carlo Felice

Lunedì 8 novembre al Teatro Carlo Felice alle ore 20,30 si terrà ilquarto concerto della Stagione Gog “Autunno 2021”. Per questo concerto ritorna, dopo l’interruzione causata dalla pandemia, Grigory Sokolov uno dei più grandi pianisti della scena continentale nonché grande amico della Gog alla quale,da molto più di un decennio, concede sempre un suo concerto in ogni tournée.



In tutte le sale del mondo ogni concerto di Grigory Sokolov è considerato unmomento di ascolto straordinario per la qualità e la ritualità dell’esecuzione musicale: Sokolov affronta il repertorio scelto come se volesse condurrel’ascoltatore verso la più naturale comprensione del brano interpretato,semplicemente ascoltandolo.

La GOG ringrazia Coeclerici, gruppo internazionale specializzato nel settore delle commodities per l’industria dell’acciaio e della chimica, per il sostegno concesso a questo concerto.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...