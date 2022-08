“Il pianista sull’oceano” in versione teatrale a Santa Margherita Ligure

L’estate di Santa Margherita Ligure prosegue con un grande evento calendarizzato dal Tavolo di Concertazione sul turismo, a cui partecipano Comune di Santa Margherita Ligure, Gruppo Albergatori e Camera di Commercio, e finanziato da parte dei proventi dell’imposta di soggiorno. Mercoledì 31 agosto alle 21, sul palco dell’anfiteatro Bindi, andrà in scena “Il pianista sull’oceano”, spettacolo in una versione teatrale a cura di Igor Chierici, proposto dalla Fondazione Lorenzo Garaventa.

A bordo di un transatlantico, all’inizio del 1900, viene ritrovato un neonato, forse abbandonato da una coppia di emigrati. Quel piccolo bambino diverrà il più grande pianista che ha suonato sull’oceano e che, incredibilmente, non scenderà mai da quella sua casa galleggiante. La delicata storia di un’amicizia, le frizzanti musiche in stile jazz, e il ritmo della vicenda, accompagneranno tutto il pubblico in questo mondo magico al limite dell’irreale ma: “Come si può credere che sia finto qualcosa quando sei in grado di raccontarlo così bene!”.

Interpreti Igor Chierici, Lauretta Grechi Galeno, Mario Martini, Gianluca Fiorentino, Emanuele Valente, per la regia di Luca Cicolella. Luci e fonica Lorenzo Sale. Produzione Fondazione Garaventa.