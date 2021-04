Pianeta Volley, la terza convention per presentare i successi delle squadre

Venerdì 30 aprile 2021, presso il Tower Genova Airport alle ore 18, si terrà la terza convention di Pianeta Volley.

Sarà l'occasione per presentare le new entry del consorzio Pianeta Volley: Pallavolo Carcare, Scuola di Pallavolo La Spezia e Riviera Volley Sanremo.

Ma non solo, perché si parlerà anche dello sviluppo del settore maschile e femminile in Liguria e dei successi delle squadre del consorzio: in particolare, si parlerà dello storico arrivo ai playoff delle squadre femminili, la Psa Olympia Volley (B1 Nazionale) e la Serteco Volley School Genova (B2 Nazionale).

Saranno presenti i giocatori e i dirigenti, il presidente Giorgio Parodi, e non mancherà la campionessa italiana Valentina Arrighetti, che gioca per la Psa Olympia.

Seguirà brindisi con spumanti offerti da Astoria.