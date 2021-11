"Petite Maman": la proiezione del film al Nickelodeon con il Centro Psicoanalitico di Genova

In occasione del sesto Convegno Nazionale SPI sul lavoro psicoanalitico con bambini e adolescenti, il cinema Nickelodeon, in collaborazione con il Centro Psicoanalitico di Genova, presenta "Petite maman", il nuovo film di Céline Sciamma dopo il successo planetario di "Ritratto di una giovane in fiamme". Appuntamento sabato 27 novembre alle 21,15 al cineclub Nickelodeon in via della Consolazione.

In sala intervengono Rosamaria Di Frenna (Centro Torinese di Psicoanalisi) e Anna Maria Rosso (Centro Psicoanalitico di Genova). Prima del film aperitivo o cena con 10% di sconto da Renoir Bistrot e Osteria della Piazza.

Direttamente dall'ultimo Festival di Berlino, il film "Petite maman" dimostra ancora una volta una sensibilità fuori dal comune, tornando alle atmosfere di "Tomboy", mostrando attenzione al mondo dei giovanissimi e al tema dell'identità femminile.

Nelly, otto anni, ha appena perso la sua amata nonna e sta aiutando i suoi genitori a ripulire la casa d'infanzia di sua madre. Esplora la casa e i boschi circostanti dove sua madre, Marion, giocava e dove ha costruito la casa sull'albero di cui Nelly ha tanto sentito parlare. Un giorno sua madre se ne va improvvisamente. È allora che Nelly incontra una ragazza della sua età nei boschi, che costruisce una casa sull'albero. Il suo nome è Marion.

«La storia di Petite Maman mi è venuta in mente mentre scrivevo Ritratto della giovane in fiamme. La sua semplicità mi è rimasta a lungo dentro e di tanto in tanto l’ho anche sognata, come un futuro dolce e luminoso. Il film ha continuato a crescere in questo modo discreto, finché ho iniziato a scriverlo al termine del tour promozionale del Ritratto della giovane in fiamme. Quando ho ripreso in mano il primo abbozzo di sceneggiatura, alla fine del lockdown in Francia, ho capito dalla prima scena – l’addio agli ospiti di una casa di riposo – che il film era più necessario e rilevante che mai. Anche per il fatto stesso che parlasse di bambini: i bambini hanno sofferto molte delle crisi e delle difficoltà degli ultimi tempi, spesso rimanendo fuori dal dibattito politico. Credevo fosse vitale includerli, offrire loro delle storie, trovare il modo di collaborare insieme» ha detto la regista Céline Sciamma.

Biglietti: intero 7 euro, ridotto 6 euro, under 26 5 eurol, tesserati Acec 4 euro.

Prezzo ridotto di 5 euro per partecipanti al convegno.