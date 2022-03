Peter Milton Walsh per la prima volta in concerto in Italia, a La Claque

Martedi 29 marzo alle 21.30 a La Claque Incadenza porta in concerto, per la prima volta in italia, Peter Milton Walsh.

Cantautore e musicista di culto, nativo di Sydney, Australia, Walsh è leader degli Apartments, da oltre 40 anni indicati come una delle più influenti alternative rock band del panorama musicale australiano.

Dopo una parentesi come chitarrista dei Go-Betweens, Walsh getta anima e corpo negli Apartments forti di un contratto discografico con la Rough Trade, collaborando con Ben Watt e facendo innamorare il regista-sceneggiatore americano John Hughes che ha voluto a tutti i costi un loro brano nel film “Un Meraviglioso Batticuore” (Some Kind of Wonderful).

Nel 1997 Walsh sospende l’attività con gli Apartments per alcuni problemi personali, per poi riformare la band dieci anni dopo senza più lasciarla.

L’ultimo lavoro della formazione australiana è datato 2020, intitolato “In and Out of the Light”.

Peter Milton Walsh presenterà diversi brani dal suo repertorio solista ma ,soprattutto, omaggerà gli Apartments, proponendo i migliori brani della band.

Biglietti: intero 18 euro (+ prevendite on line). Info: info@incadenza.it