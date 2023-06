Serata di grandi eventi al Goa-Boa Festival: sul palco Peter Hook & The Light con Irvine Welsh

Sabato 1° luglio una serata evento al Goa-Boa Festival 2023. In esclusiva nazionale, nell'anno del 40° anniversario di “Blue Monday” dei New Order, il singolo in vinile più venduto e ballato nella storia della musica, saliranno sul palco Peter Hook & The Light in “Joy Division: A celebration”.

In attività dal 2010, Peter Hook & The Light hanno eseguito undici album – tra Joy Division e New Order – nei numerosi tour tenuti in Europa, Nord e Sud America, Australia, Nuova Zelanda ed Estremo Oriente. La set list del concerto del concerto è da crepacuore: dopo un set inizale composto da brani di New Order, vengono riprodotti in ordine sequenziale i brani dello splendido album di debutto “Unknown Pleasures” e del secondo “Closer“, dalla produzione impeccabile. Viene ripercorsa tutta la ricca ma breve carriera dei Joy Division, compreso il materiale dei primi anni: di Warsaw, dell’LP compilation “Still” e delle ultime canzoni “Ceremony” e “In a Lonely Place“, scritte dai Joy Division e destinate a formare il primo singolo dei New Order.

Non è finita qui: un altro grande evento illumina il palco del Goa-Boa 2023. prima e dopo il live di Peter Hook, ecco infatti il reading e il dj set che celebra il 30° anniversario di un'opera cult come “Trainspotting”. ospite d'eccezione Irvine Welsh, lo scrittore e drammaturgo scozzese autore del romanzo (1993) da cui è stato tratto il film di Danny Boyle con Ewan McGregor, Robert Carlyle e Kelly Macdonald.

Irvine Welsh è nato nella grande città di Edimburgo ed è maturato nei quartieri residenziali di Leith, West Pilton e Muirhouse. È stato coinvolto nella musica per la maggior parte della sua vita, anche come DJ e promoter; attualmente sta co-scrivendo una serie televisiva che ripercorre l’ascesa della musica elettronica a partire dalla fine degli anni ’80. I suoi DJ set più recenti sono stati per Kaleidoscope Festival all’Alexandra Palace di Londra, Terry Hall’s Home Sessions per la Città della Cultura di Coventry, Playground Festival, Glasgow e Clockenflap, Hong Kong.

“Trainspotting”, il romanzo d’esordio di Welsh, fu scartato dalla rosa dei candidati al Man Booker Prize, presumibilmente per aver offeso i giudici. Ha venduto oltre un milione di copie solo nel Regno Unito ed è stato adattato in un film iconico uscito nel 1996. Oggi autore di dodici romanzi, tra cui il più recente Dead Men’s Trousers, e di quattro libri di narrativa breve, Welsh gode di un pubblico di lettori globale e twitta prolificamente, soprattutto a proposito di tennis e politici corrotti. È ambasciatore ufficiale della Coppa del Mondo dei Senzatetto, risiede prevalentemente a Dublino per motivi fiscali (in Irlanda gli scrittori non pagano le tasse) dopo aver vissuto e lavorato a Edimburgo, Amsterdam e Londra e trascorre i mesi invernali a Miami.

Biglietti disponibili su Dice e Ticketone.

foto: www.goaboa.it