“Pesto! Un racconto ligure”: arriva la lezione-spettacolo alla scoperta dei tesori della gastronomia

Dal 1° al 7 dicembre appuntamento a Palazzo Spinola con uno spettacolo tutto da gustare. Andrà infatti in scena un nuovissimo format esperienziale per cittadini e turisti, in grado di coinvolgere il pubblico in un incontro culturale, formativo ed emozionale che utilizza l’appeal del pesto al mortaio per promuovere la consapevolezza dei prodotti DOP liguri nei consumatori (Basilico Genovese DOP, Olio Riviera Ligure DOP e vini DOP-IGP liguri) e stimolare la complicità degli operatori commerciali e turistici nei loro confronti.

Programma

L’evento è gratuito e prevede un’iscrizione obbligatoria (effettuabile scrivendo una mail a info@basilicogenovese.it o contattando il numero 331 7579700) e prevede cinque repliche, sviluppate secondo due macro-filoni:

- Due date riservate agli addetti ai lavori (operatori turistici, istituzioni, ristoratori, commerciali): giovedì 1° e venerdì 2 dicembre alle ore 17:30.

- Tre date aperte al pubblico: sabato 3, lunedì 5 e mercoledì 7 dicembre alle 17:30.

Ciascuna lezione-spettacolo dura circa un'ora ed è accessibile solo previa prenotazione. Tutti gli appuntamenti sono a numero chiuso, con posti fino a 25 persone.

Spettacolo

Un racconto profondo, portato “in punta di pestello”, con leggerezza e ironia, per andare alle origini del mito del pesto genovese. Il pesto, simbolo per eccellenza della Liguria, creato dall’incontro sapiente dei prodotti del suo territorio, Basilico Genovese DOP e olio Riviera Ligure DOP, e dall’armonia dei vini locali.

In un piano sequenza di incontri poetici scopriremo il lavoro e i sapori di questa terra e della sua agricoltura in compagnia di Domenico Pittaluga, tipico ligure un po' fiero e un po' mugugnone, che racconta confidenzialmente storie, tradizioni e leggende di personaggi schivi e profondi, a cui la cucina ligure deve la sua essenza. Chini e in equilibrio, i protagonisti della sua storia raccolgono una a una le piantine di Basilico Genovese DOP. Instancabili, carpiscono oro da uliveti scoscesi nel rito sempiterno dell’Olio Riviera Ligure DOP. Esperti e tenaci, curano vigne sospese per vini in estasi tra mare e cielo. Ogni spettatore sarà guidato in un percorso culturale attraverso i suoi ingredienti e, dotato di mortaio, potrà seguire la lezione-spettacolo da protagonista attivo ed emotivo del mito di un pesto al mortaio “qui e ora”, in un atto personale unico, che avrà il suo culmine con la degustazione di trenette “tuffate” nel mortaio.

L’esperienza sarà arricchita da una lezione sulla sublime arte di assaporare e scoprire l’olio Riviera Ligure DOP e da un assaggio culturale dei vini liguri.

Progetto Del Consorzio di tutela del Basilico Genovese Dop, a cura di Danila Barone e Paolo Piano, esperti narratori, in forza al Teatro del Piccione da tre decenni. Produzione voluta e coordinata dal Consorzio di tutela del Basilico Genovese DOP in collaborazione con Consorzio di tutela dell’Olio Riviera Ligure DOP ed Enoteca Regionale della Liguria, in collaborazione con Città Metropolitana di Genova. Realizzata con il programma “Assaggia la Liguria” con il sostegno di Regione Liguria.