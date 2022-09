Prosegue "Performing Dreamworlds" di Electropark con "Rebecca. Uno spettacolo al buio"

Domenica 2 ottobre (ore 18 e 19.45) in Sala Campana del Teatro della Tosse va in scena “Rebecca. Uno spettacolo al buio”, prodotto da Officine Papage e interpretato da Marco Pasquinucci. “Rebecca” è una produzione inserita nel calendario di “Performing Dreamworlds”, palinsesto dalla vocazione internazionale composto da più di quindici spettacoli multi/transdisciplinari, in programma fino a metà ottobre, riconosciuto dal Ministero della Cultura e sostenuto dalla Fondazione Compagnia di San Paolo nell'ambito del bando Art-Waves e dal Comune di Genova nell’ambito del bando Genova Città dei Festival e da Regione Liguria.

"Rebecca. Uno spettacolo al buio" nasce da una riduzione drammaturgica del romanzo "La vita accanto" di Maria Pia Veladiano (Premio Calvino 2010, finalista al Premio Strega 2011), interpretato da Marco Pasquinucci e in scena in due repliche (ore 18 e 19.45) domenica 2 ottobre in Sala Campana al Teatro della Tosse. Cardine della performance e? la storia di Rebecca, narrata in diretta e in prima persona, in bilico tra un appassionante giallo e lucida, tagliente, poesia. Nella nuova produzione di Officine Papage, la voce della protagonista e? quella di un uomo. Il riferimento principale dello spettacolo e? l'immagine di una stanza al buio. Officine Papage e? una compagnia di teatro diretta da Marco Pasquinucci e Annastella Giannelli, formata da artisti e da operatori pedagogico-teatrali. Officine Papage compie la sua ricerca nel campo del teatro di parola legato al lavoro d'attore, del teatro fisico, del teatro danza.

Il calendario

“Performing Dreamworlds” è la stagione multidisciplinare di Electropark, con appuntamenti in programma fino al 15 ottobre. I biglietti sono disponibili sul circuito Dice (https://dice.fm/bundles/electropark-2022-mxyr). Mercoledì 5 ottobre (dalle 10 alle 22) alla Claque i musicisti under 35 del corso di musica elettronica del Conservatorio Niccolò Paganini di Genova sono protagonisti di un workshop a porte chiuse “Acusmatico”, che porterà allo spettacolo di giovedì 6 ottobre (ore 20) “Mara-Tones” con Dante Tanzi ed Eraldo Bocca, che vede la collaborazione con Le Strade del Suono oltre al Conservatorio Niccolò Paganini di Genova.

Quattro gli spettacoli in programma per venerdì 7 ottobre: si parte alle 21.15 al Belvedere Tonino Conte con “Room22” di Marianna Moccia e Viola Russo, e si prosegue dalle 22 alla Claque con “Roedelius 88 show” con Roedelius dei Cluster (ore 22) in collaborazione con il Goethe-Institut Genua, a seguire dj set. Molto ricca anche la giornata di sabato 8 ottobre che comincia alle 19 in modalità itinerante con “The ranch is empty”, performance urbana del collettivo Poetic Punkers. Si prosegue alla Claque con l'artista, musicista e sound designer italiana di base a Berlino Marta De Pascalis dal vivo (ore 22) e con il musicista e techno producer olandese Colin Benders dal vivo (ore 23.30) e a seguire dj set. A calare il sipario sul palinsesto di Performing Dreamworlds è Max Cooper con la prima italiana di “Unspoken Words”, musicista e artista audiovisivo che presenta il suo nuovo show A/V, in calendario sabato 15 ottobre alle 21 al Teatro Modena (Teatro Nazionale).



